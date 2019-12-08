Из-за пробок на одесских дорогах женщина родила ребенка прямо в машине

Главная » Последние новости » Новости общества » Из-за пробок на одесских дорогах женщина родила ребенка прямо в машине Из-за пробок на одесских дорогах женщина родила ребенка прямо в машине

Закрыть Отправить

Супруги не успели доехать до роддома. Женщине пришлось рожать в машине.

Вчера, 7 декабря, в Одессе по дороге в роддом в одном из автомобилей родился ребенок. Супруги не успели доехать из-за сильных пробок, информирует enovosty.com/news.

В областной Нацполиции сообщили, что в субботу на улице Главной (Суворовский район) к патрульным инспекторам подошел мужчина и сообщил, что в его машине находится супруга, которая вот-вот родит. Будущий папа попросил правоохранителей помочь добраться до роддома. Из-за сильных пробок путь был почти заблокирован.

Сопровождать роженицу взялся экипаж. На спецавтомобиле были включены звуковые и световые предупреждающие сигналы. Но все же в больницу доехать муж с женой не успели. Женщина родила девочку в салоне машины.

Правоохранители рассказали, что инспекторы предоставили роженицы необходимую помощь и сопроводили новоиспеченную маму с дочерью в роддом.

Читайте: Пожар в одесском колледже: обнаружены тела еще двух погибших

На Facebook-странице патрульной полиции Одесской области правоохранители пожелали родителям и малышке крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Семья же выразила благодарность патрульным роты № 8 батальона № 2 взводу № 2 Гусевой Ольге и Мхитаряну Армену.