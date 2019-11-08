Стало известно, от чего зависит рост экономики Украины

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Алексей Гончарук сообщил, что уровень роста экономики Украины зависит от эффективности борьбы с коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уровень роста экономики Украины зависит от эффективности борьбы с коррупцией, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что Кабмин делает все необходимое, чтобы перезапустить работу Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Правительство планирует избрать такую комиссию в НАПК, которая будет состоять из людей, способных принимать независимые решения.

И в свою очередь новая комиссия должна выбрать человека, который обеспечит эффективное функционирование НАПК

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Ранее Алексей Гончарук заявил, что основной задачей нового правительства является обеспечение роста украинской экономики на 40% за ближайшие пять лет. И для этого экономический рост должен составлять не менее 5% в год.