Шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей, — СБУ
В СБУ сообщают, что шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей
ФСБ вербует жителей приграничных областей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
В поле зрения вражеских спецслужб часто попадают граждане, проживающие в приграничных областях Украины, которые периодически посещают родственников в РФ. Шантажом, угрозами, запретом въезда в Россию ФСБ заставляет украинцев согласиться на негласное сотрудничество.
Именно о таких методах «убеждения» сообщил Службе житель Черниговщины, которого ФСБ заставила подписать письменное обязательство о сотрудничестве во время его пребывания в России. По заданию ефесбешников мужчина должен был собирать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории Черниговщины. Иначе чекисты угрожали создать «проблемы» для него и его родственников в РФ.
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Несмотря на запугивание, украинец сразу обратился в СБУ. Напоминаем, что добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству освобождает граждан от уголовной ответственности.