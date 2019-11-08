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Шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей, — СБУ

Главная » Последние новости » Новости общества » Шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей, - СБУ
 
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В СБУ сообщают, что шантажом и угрозами ФСБ вербует жителей приграничных областей

ФСБ вербует жителей приграничных областей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

В поле зрения вражеских спецслужб часто попадают граждане, проживающие в приграничных областях Украины, которые периодически посещают родственников в РФ. Шантажом, угрозами, запретом въезда в Россию ФСБ заставляет украинцев согласиться на негласное сотрудничество.

Именно о таких методах «убеждения» сообщил Службе житель Черниговщины, которого ФСБ заставила подписать письменное обязательство о сотрудничестве во время его пребывания в России. По заданию ефесбешников мужчина должен был собирать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории Черниговщины. Иначе чекисты угрожали создать «проблемы» для него и его родственников в РФ.

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Несмотря на запугивание, украинец сразу обратился в СБУ. Напоминаем, что добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству освобождает граждан от уголовной ответственности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 471

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