Притула стихом отреагировал на дикое заявление экс-коллега Молочного о фашистах в Киеве

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Украинский комик и телеведущий, ранее кандидат в депутаты Верховной Рады от партии «Голос» Сергей Притула отреагировал на скандал с бывшим участником шоу «Файна Юкрайна» Андреем Молочным.

Так, комик написал на своей странице в Facebook стихотворение, которое посвятил коллеге, информирует enovosty.com/news.

Притула написал, что «Антон из Жашкова давно не живет с Маричкой». таким образом, он вспомнил героев, которых играл в шоу «Файна Юкрайна» вместе с Молочным.

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Кроме того, Притула в комментариях добавил, что не хочет устраивать «фестиваль обид» и добавил, что ему больно от этой ситуации:

Панове, прошу не влаштовувати фестиваль образ у коментах. Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інфопривід. Я відреагував. Образи — у себе на сторінках. У мене — ні. Мені це доволі боляче. Сам факт цього інфоприводу. Дякую за розуміння.

Напомним, бывший коллега Притули Андрей Молочный, который переехал в Российскую Федерацию недавно разразился диким заявлением о том, что по «Киеву ходят фашисты», но однажды город «будет очищен от фашисткой нечисти».