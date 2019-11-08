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Мировой долг достиг рекордных показателей

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Кристалина Георгиева сообщила, что мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировой долг достиг рекордных $188 трлн и составляет 230% мирового ВВП, информирует enovosty.com/news.

По словам Георгиевой, две трети задолженности лежит на частном секторе, а нынешний размер мирового долга угрожает экономической стабильности. Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что из-за высокого уровня задолженности многие государства и компании становятся уязвимыми при ухудшении экономической ситуации».

Мировой долг достиг рекордных показателей

Среди основных угроз Георгиева выделила неопределенность с Brexit, торговые войны и геополитические риски.

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Георгиева подчеркнула важность грамотного обращения с финансовыми ресурсами и отметила, что долговая практика должна быть открытой и максимально контролироваться государственными органами.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 49

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