Ученые предсказали человечеству новую глобальную катастрофу

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Специалисты пришли к выводу, что в будущем человечество столкнется с глобальным голодом. Согласно пессимистическим прогнозам, он может наступить уже через 40 лет.

Международная группа ученых прогнозирует планете новую катастрофу. Об этом они пишут в статье, обнародованной изданием Science Alert, информирует enovosty.com/news.

Специалисты считают, что человечеству грозит массовый голод. Связано это с острой нехваткой фосфора, который активно используют для производства продуктов сельхозхозяйственного значения.

Эксперты подсчитали, что за последние 50 лет человечество начало в 50 раз больше использовать фосфорные удобрение. Подсчеты демонстрируют, что при таком активном потребление вещества оно может полностью исчезнуть уже через 80 лет. Из-за этого планету ждет, по мнению ученых, волна неурожаев.

В научной статье сказано, что дефицит может уже быть ощутимым через 40 лет. Оптимистический же прогноз гласит, что голод из-за нехватки фосфора люди прочувствуют только через 400 лет.

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