Синоптики: В Украину возвращается потепление

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Уже на этой неделе погода порадует украинцев 23-градусным теплом. Метеорологическая обстановка начнет улучшаться с четверга.

Как передают сотрудники Укргидрометцентра, с 10 и 11 октября в нашей стране ожидается улучшение погоды. В эти дни воздух максимально прогреется до +23 градусов выше ноля, информирует enovosty.com/news.

Умеренные осадки сохранятся еще несколько дней. Сегодня, в среду и четверг небольшие дожди вероятны в западном и северном регионах. В пятницу небольшие осадки возможны в южных, восточных и центральных областях Украины.

В среду, 9 октября, будет по-прежнему холодно. В большинстве регионов в дневное время воздух прогреется только до +1…+6 градусов тепла. Ночью возможны заморозки.

Теплее станет 10 и 11 октября. В четверг и пятницу ожидается повышение температуры воздуха. В среднем по Украине воздух прогреется до +12…+19 градусов в дневное время. На юге страны столбики термометров даже поднимутся до +23. В темное время суток следует быть готовыми к +4…+10 градусам.

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Синоптики призывают максимально насладится теплом, которое придет в конце текущей недели. Ведь вскоре Украину ожидают более холодные месяца.