СБУ задержала мужчину, пытавшегося совершить теракт по заданию террористов «МГБ ДНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ задержала мужчину, пытавшегося совершить теракт по заданию террористов «МГБ ДНР» СБУ задержала мужчину, пытавшегося совершить теракт по заданию террористов «МГБ ДНР»

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Контрразведчики СБУ задержали мужчину, пытавшегося совершить террористический акт по заданию террористов «МГБ ДНР»

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины на Запорожье задержали «подрывника», который пытался совершить террористический акт, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ, житель Донецкой области, был завербован представителями так называемого «МГБ ДНР». Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта.

Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью около полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

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Контрразведчики СБУ задержали «подрывника» недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Октябрьский районный суд Запорожья назначил «взрывнику» наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.