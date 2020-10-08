СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев спецслужбами РФ

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СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев спецслужбами РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами Российской Федерации жителя одного из пограничных районов Черниговской области в конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что наш соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранителями за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные человек должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

По возвращению домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

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