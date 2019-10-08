Рожденный в 1896: обнаружен самый старый житель планеты

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Сотрудники аэропорта в Абу-Даби случайно нашли самого старого жителя Земли. Им оказался 122-летний монах из Индии.

В ОАЭ сотрудников аэропорта сильно удивил паспорт одного из пассажиров. В документе жителя Индии было указано, что он родился 8 августа 1896 года. Самый старый житель планеты летел из Индии в Лондон. Пересадку он совершил в Дубае, информирует enovosty.com/news.

Имя индийского монаха – Свами Шивананда. Сейчас ион выглядит намного моложе своих лет. Журналистам новоиспеченная знаменитость уже рассказал о своей судьбе и секретах долголетия.

Свами родился в Калькутте. Когда ему было пять лет, умерли родители. После трагедии родственники отправили маленького Свами на воспитание к гуру. С ним мальчик долгое время путешествовал по стране.

Когда Шивананда стал взрослым, решил посвятить жизнь монашеству. Главными секретами своего долголетия мужчина считает регулярные занятия йогой, самодисциплина, осознанное мышление, а также целибат. Монах не только отказался от секса, но и с юношества не ел пищу, богатую специями. В его рацион, главным образом, входят отварные продукты.

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Свами также рассказал, что не употребляет ни молоко, ни фрукты, считая такую еду – сверхизысканной.