Проклятие возрастом 1500 лет: стал известен его смысл

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В древнем израильском театре ученые нашли свинцовую пластинку, на которой было написано настоящее проклятие. Ей заинтересовался итальянский ученый Аттилио Мастрочинке, который преподает в Университете Вероны. Этому писанию насчитывается полторы тысячи лет.

Отметим, что пластинка была обнаружена еще в 1954 году группой итальянских археологов. Ее нашли в городе Кесария, который находится на берегу Средиземного моря, информирует enovosty.com/news.

Так как символы сохранились в плохом состояние, то на расшифровку надписи специалисты потратили более 70 лет.

Ученые разработали специальную программу Reflectance Transformation Imaging, которая сопоставила огромное количество снимков пластины. Так эксперты смогли получить более четкую картинку находки.

Отметим, что проклятие написано на греческом языке и занимает 110 строчек. Там написано, что призываются плохие духи, которые смогут навредить некой танцовщице Манне. Скорее всего она была популярной, так как имела много завистников. Она выступала в популярном театре Кесарии. Интересно, что намерения недоброжелателя были серьезными.

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