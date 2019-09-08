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Люди более опасны, чем радиация: опубликованы завораживающие снимки дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Люди более опасны, чем радиация: опубликованы завораживающие снимки дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО)
 
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Фотографии показывают, что в зоне отчуждения Чернобыля сейчас проживает процветающая популяция диких животных. Это позволяет предположить, что люди более опасны для животных, чем радиация

26 апреля 1986 года на реакторе № 4 на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в бывшем Советском Союзе, произошел скачок напряжения, который привел к взрыву, и выбросу облака радиоактивных материалов. Около 350 000 человек были эвакуированы после взрыва., информирует enovosty.com/news.

Сегодня люди больше не живут в районах вокруг Чернобыльской АЭС, за исключением ряда местных жителей. Но загрязненная область теперь изобилует дикими животными.

Ученые и исследователи все еще изучают, как именно радиоактивное облучение воздействует на животных, но многие исследования до сих пор указывают на наиболее вероятное объяснение того, почему животные процветают: полное отсутствие людей.

«Природа процветает без людей даже после самой страшной ядерной аварии в мире», — сказал National Geographic Джим Смит, ученый-эколог, изучавший жизнь в окрестностях Чернобыля.

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Ядерный взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году выбросил тонны радиоактивных материалов в атмосферу Земли.

The nuclear explosion at the Chernobyl Nuclear Power Plant in 1986 sent plumes of radioactive contaminants across parts of Europe.

Чернобыльская атомная электростанция в апреле 1986 года через несколько дней после взрыва. AP

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В результате около 350 000 человек были вынуждены навсегда покинуть свои дома.

As a result, about 350,000 people in the exclusion area were forced to leave their homes, most of them forever.

Людям было приказано взять с собой только личные вещи и документы Игорь Костин / Sygma 

Чернобыльская зона отчуждения по-прежнему считается небезопасным районом для людей из-за высокого уровня радиации. 

The Chernobyl exclusion zone is still considered an unsafe region for humans due to the high levels of radiation. It's technically considered illegal to live there, though there are some who do.

Фото Ивана Семенюка, жителя зоны отчуждения, сделанное в 2011 году. СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ / АФП / Getty Images

Кроме небольшого количества местных жителей, которые вернулись, Зона отчуждения была необитаема …

Other than the small population of local residents that have returned, the empty area has been mostly abandoned ever since ...

Фотография заброшенного аттракциона. Дэвид Макмиллан

… за исключением диких животных

... with the exception of the descendants of abandoned animals and a somewhat newly developed wildlife population.

Лось в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Ученые говорят, что количество животных в этом районе сейчас выше, чем было 30 лет назад.

Stray pets aren't the only animals proliferating in the exclusion zone. Scientists say it's possible that theÂ number of wild animals in the area is now higherÂ than it was 33 years ago.

Лось в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Сегодня тут можно встретить лосей, оленей, волков, бизонов, лис и десятки других видов.

Today, you can find elk, deer, wolves, bison, foxes, and dozens of other species roaming the area.

Зубр в зоне отчуждения в 2011 году. Василий Федосенко / Reuters

Европейский бурый медведь — животное, которого не видели в регионе более ста лет — также был неоднократно замечен в этой зоне.

The European brown bear â an animal that hadn't been seen in the region in over a century â has also been documented living in the zone.

Зона отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

В Чернобыльской Зоне можно встретить находящуюся под угрозой исчезновения лошадь Пржевальского. Ученые специально выпустили лошадей в этом районе в 1990-х годах в рамках программы по сохранению. По словам Майка Вуда из Университета Сэлфорда, они хорошо адаптируются к окружающей среде

And you can even find the endangered Przewalski's horse, a rare wild horse species, roaming the area.

Лошади Пржевальского возле города Табор, Чешская Республика, в 2017 году. Эта фотография не была сделана в Чернобыльской зоне отчуждения. Дэвид В. Серни / Reuters

Но до сих пор, непонятно, почему именно загрязненная зона оказалась благоприятной средой для животных.

But there is debate about exactly why the contaminated zone has proven to be a beneficial environment for animals.

Гадюка в Зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Также ведутся дебаты о том, насколько популяция диких животных «процветает» внутри зоны по сравнению с популяциями за ее пределами.

And there's also debate about exactly how much the wildlife population is

Волк в Чернобыльской зоне. Василий Федосенко / Reuters

Радиация губительна для всего живого, но некоторые ученые говорят, что воздействие человека — например, охота, сельское хозяйство и лесное хозяйство — еще хуже для диких животных.

The lingering radiation is unhealthy for wildlife, but some scientists say the effects of human activity â like hunting, farming, and forestry â are worse on the animals.

Сорока  зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

По мнению некоторых ученых, крупные млекопитающие в этой области, скорее всего, будут жить и процветать дальше.

Bison, in particular, are thought to benefit from the reduced human population.

Зубр в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Но все еще продолжаются исследования, чтобы выяснить, оказывает ли излучение негативное влияние на животных.

But there are still ongoing studies to find out if radiation has a negative effect on animals to the point where it would harm or kill them.

Лиса в зоне отчуждения. Василий Федосенко / Reuters

Популяции животных живут в разных областях зон, где уровни загрязнения варьируются.

Populations of animals live across different areas within the zones, where levels of contamination vary.

Знак радиации в зоне отчуждения. Василий Федосенко / Reuters

Исследования показали, что традиции более губительно действует на мелких животных, таких как птицы и грызуны.

Studies have shown that smaller animals, like birds and rodents, have exhibited poor health effects, like tumors and cataracts, which are common side effects of radiation exposure.

Тетерев в Зоне отчуждения в 2011 году. Василий Федосенко / Reuters

Небольшие животные, подвергшиеся длительному воздействию радиации, также демонстрировали аномальный рост, по сравнению со здоровыми особями.

Smaller animals exposed to radiation have also exhibited abnormal growth developments.

Дятел виден в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Исследования показали, что некоторые насекомые, обитающие в зараженных радиацией областях, живут гораздо меньше и более восприимчивы к паразитам.

Studies have shown that some insects living in highly radioactive areas also have shorter lifespans and are more susceptible to parasites.

Паутина в зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Сейчас в Зоне отчуждения обитает около 200 видов птиц

But there is still a vast bird population, with some 200 bird species living in the exclusion zone.

Орлан-белохвост в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

По словам немецкого зоолога, исследовавшего воздействие радиации на древесных лягушек в Чернобыле,  животные имеют более высокую устойчивость к радиации, чем считалось ранее.

According to German Orizaola, a zoology researcher who has studied the effects of radiation on tree frogs in Chernobyl, this could mean that animals have a higher resistance to radiation than we previously believed.

Олень в зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Возможно, что некоторые животные приспосабливаются к радиоактивному излучению.

It's possible that some animals are adapting to the radiation they are exposed to.

Лось в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters

Исследователи изучают виды мутаций, вызванных воздействием радиации.

Researchers are studying the kinds of mutations that radiation exposure is causing in certain species.

Ворон в зоне отчуждения в 2008 году. . Василий Федосенко / Reuters

В Зоне изучаются мутации и среди крупных популяций волков.

Mutations among the large wolf populations within the zone are also being explored.

Волк в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters

Ученые обнаружили, что популяция волков в белорусской части Чернобыльской зоны в семь раз больше, чем в сопоставимых не загрязненных заповедниках.

Wolves are one of the most prominent species residing within the exclusion zone.

Волки в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Джим Бизли, эколог из Университете Джорджии в США, заявил National Geographic в 2016 году, что численность волков в Чернобыльской зоне отчуждения может превосходить численность волков в Йеллоустонском национальном парке.

Scientists have found that the population of wolves is seven times greater in the Belarussian part of the Chernobyl zone than in comparable, uncontaminated reserves.

Волк в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters


Автор: Оксана Ельченко
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