Люди более опасны, чем радиация: опубликованы завораживающие снимки дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Люди более опасны, чем радиация: опубликованы завораживающие снимки дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО) Люди более опасны, чем радиация: опубликованы завораживающие снимки дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения (ФОТО)

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Фотографии показывают, что в зоне отчуждения Чернобыля сейчас проживает процветающая популяция диких животных. Это позволяет предположить, что люди более опасны для животных, чем радиация

26 апреля 1986 года на реакторе № 4 на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в бывшем Советском Союзе, произошел скачок напряжения, который привел к взрыву, и выбросу облака радиоактивных материалов. Около 350 000 человек были эвакуированы после взрыва., информирует enovosty.com/news.

Сегодня люди больше не живут в районах вокруг Чернобыльской АЭС, за исключением ряда местных жителей. Но загрязненная область теперь изобилует дикими животными.

Ученые и исследователи все еще изучают, как именно радиоактивное облучение воздействует на животных, но многие исследования до сих пор указывают на наиболее вероятное объяснение того, почему животные процветают: полное отсутствие людей.

«Природа процветает без людей даже после самой страшной ядерной аварии в мире», — сказал National Geographic Джим Смит, ученый-эколог, изучавший жизнь в окрестностях Чернобыля.

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Ядерный взрыв на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году выбросил тонны радиоактивных материалов в атмосферу Земли.

Чернобыльская атомная электростанция в апреле 1986 года через несколько дней после взрыва. AP

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В результате около 350 000 человек были вынуждены навсегда покинуть свои дома.

Людям было приказано взять с собой только личные вещи и документы Игорь Костин / Sygma

Чернобыльская зона отчуждения по-прежнему считается небезопасным районом для людей из-за высокого уровня радиации.

Фото Ивана Семенюка, жителя зоны отчуждения, сделанное в 2011 году. СЕРГЕЙ СУПИНСКИЙ / АФП / Getty Images

Кроме небольшого количества местных жителей, которые вернулись, Зона отчуждения была необитаема …

Фотография заброшенного аттракциона. Дэвид Макмиллан

… за исключением диких животных

Лось в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Ученые говорят, что количество животных в этом районе сейчас выше, чем было 30 лет назад.

Лось в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Сегодня тут можно встретить лосей, оленей, волков, бизонов, лис и десятки других видов.

Зубр в зоне отчуждения в 2011 году. Василий Федосенко / Reuters

Европейский бурый медведь — животное, которого не видели в регионе более ста лет — также был неоднократно замечен в этой зоне.

Зона отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

В Чернобыльской Зоне можно встретить находящуюся под угрозой исчезновения лошадь Пржевальского. Ученые специально выпустили лошадей в этом районе в 1990-х годах в рамках программы по сохранению. По словам Майка Вуда из Университета Сэлфорда, они хорошо адаптируются к окружающей среде

Лошади Пржевальского возле города Табор, Чешская Республика, в 2017 году. Эта фотография не была сделана в Чернобыльской зоне отчуждения. Дэвид В. Серни / Reuters

Но до сих пор, непонятно, почему именно загрязненная зона оказалась благоприятной средой для животных.

Гадюка в Зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Также ведутся дебаты о том, насколько популяция диких животных «процветает» внутри зоны по сравнению с популяциями за ее пределами.

Волк в Чернобыльской зоне. Василий Федосенко / Reuters

Радиация губительна для всего живого, но некоторые ученые говорят, что воздействие человека — например, охота, сельское хозяйство и лесное хозяйство — еще хуже для диких животных.

Сорока зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

По мнению некоторых ученых, крупные млекопитающие в этой области, скорее всего, будут жить и процветать дальше.

Зубр в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Но все еще продолжаются исследования, чтобы выяснить, оказывает ли излучение негативное влияние на животных.

Лиса в зоне отчуждения. Василий Федосенко / Reuters

Популяции животных живут в разных областях зон, где уровни загрязнения варьируются.

Знак радиации в зоне отчуждения. Василий Федосенко / Reuters

Исследования показали, что традиции более губительно действует на мелких животных, таких как птицы и грызуны.

Тетерев в Зоне отчуждения в 2011 году. Василий Федосенко / Reuters

Небольшие животные, подвергшиеся длительному воздействию радиации, также демонстрировали аномальный рост, по сравнению со здоровыми особями.

Дятел виден в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Исследования показали, что некоторые насекомые, обитающие в зараженных радиацией областях, живут гораздо меньше и более восприимчивы к паразитам.

Паутина в зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Сейчас в Зоне отчуждения обитает около 200 видов птиц

Орлан-белохвост в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

По словам немецкого зоолога, исследовавшего воздействие радиации на древесных лягушек в Чернобыле, животные имеют более высокую устойчивость к радиации, чем считалось ранее.

Олень в зоне отчуждения в 2009 году. Василий Федосенко / Reuters

Возможно, что некоторые животные приспосабливаются к радиоактивному излучению.

Лось в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters

Исследователи изучают виды мутаций, вызванных воздействием радиации.

Ворон в зоне отчуждения в 2008 году. . Василий Федосенко / Reuters

В Зоне изучаются мутации и среди крупных популяций волков.

Волк в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters

Ученые обнаружили, что популяция волков в белорусской части Чернобыльской зоны в семь раз больше, чем в сопоставимых не загрязненных заповедниках.

Волки в зоне отчуждения в 2016 году. Василий Федосенко / Reuters

Джим Бизли, эколог из Университете Джорджии в США, заявил National Geographic в 2016 году, что численность волков в Чернобыльской зоне отчуждения может превосходить численность волков в Йеллоустонском национальном парке.

Волк в зоне отчуждения в 2008 году. Василий Федосенко / Reuters