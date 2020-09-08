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Александр Палий: «Реализация проекта по созданию украинской Кремниевой Долины возможна»

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Палий: "Реализация проекта по созданию украинской Кремниевой Долины возможна"
 
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Городской совет Харькова отреагировал на инициативу Владимира Зеленского и издал распоряжение о начале работы над проектом по созданию украинской Кремниевой Долины

С вопросом относительно возможности реализации проекта в Харькове и других городах страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что реализация проекта по созданию украинской Кремниевой Долины возможна

«Реализация этого проекта не требует особых инвестиций. И мы знаем, что на сегодняшний день IT-сектор хорошо развит в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Поэтому такого рода идеи безусловно работают. И, как говорилось, особых инвестиций не нужно. А нужно только, чтобы были люди и желание реализации», — говорит Александр Палий


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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