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Евросоюз обновил список стран, для которых отменены ограничения на въезд в ЕС

Главная » Последние новости » Новости общества » Евросоюз обновил список стран, для которых отменены ограничения на въезд в ЕС
 
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Евросоюз изменил список стран, резиденты которых смогут въезжать в ЕС для любых целей.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 8 августа государства-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, информирует enovosty.com/news.

Также разрешен въезд гражданам Китая, но лишь в случае отмены аналогичных ограничений для жителей ЕС Поднебесной.

В соответствии с этим списком, вслед за Алжиром список «безопасных» стран покинуло Марокко.

Согласно данной рекомендации жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана следует рассматривать как резидентов ЕС.

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Критерии для определения третьих стран, для которых необходимо снять текущие ограничения на поездки, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно.

Что касается эпидемиологической ситуации, перечисленные третьи страны должны соответствовать следующим критериям, в частности:

— количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100000 жителей близко или ниже среднего по ЕС (на 15 июня 2020 г.);
— стабильная или снижающаяся тенденция новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;
— общий ответ на COVID-19 с учетом доступной информации, включая такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также надежность информации и, при необходимости, общий средний балл по международному здравоохранению Правила (ММСП). Информация, предоставленная делегациями ЕС по этим аспектам, также должна быть принята во внимание.

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Рекомендации Совета Евросоюза распространяются также на страны, на которые распространяется действие Шенгенского соглашения: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Кроме того, из тех стран, на которые распространяется запрет, все равно могут въезжать в ЕС граждане и резиденты Евросоюза, а также члены их семей; «путешественники с важной функцией или потребностями», например, дипломаты, медики или сезонные работники, получившие разрешение от нанимателя, что позволяет украинцам ездить на заработки в ЕС.

Напомним, границы Евросоюза, которые были закрыты из-за всемирной пандемии коронавируса, открылись 1 июля. На начальном этапе в список входили 14 стран. Украины среди них не было.

Жителям Украины для въезда во многие страны все еще необходимо иметь на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

На 8 августа общее количество зараженных украинцев COVID-19 составило 79 750 человек, умерших — 1879, выздоровевших — 43 655. За последние сутки обнаружено 1489 новых подтвержденных случаев коронавируса.


По материалам consilium.europa.eu
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