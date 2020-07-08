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В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа. Казанский рассказал о последствиях (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа. Казанский рассказал о последствиях (ВИДЕО)
 
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Из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов в ОРДЛО мелеют водохранилища и пруды, пересыхают реки

Об этом на странице в facebook написал журналист Денис Казанский.

По его словам, на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. , информирует enovosty.com/news.

По словам Казанского, результатом этого становится исчезновение целых водоемов. Так, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината:

«Раньше проблему боевики замалчивали. Но теперь она настолько обострилась, что ее признало даже «Минприроды ЛНР». Правда, никто не знает, что теперь делать. Денег-то нет. Не устаю удивляться, насколько хищнически «защитники Донбасса» продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы. Насколько же нужно ненавидеть эту территорию и ее жителей, чтобы такое с ними вытворять…», — написал журналист.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 252

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