В Армии США работают над созданием универсального оружия

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В Армии США работают над созданием универсального оружия, которое будет выполнять задачи автономно

В Вооруженных силах США работают над планами по созданию универсального оружия, чтобы боевые машины самостоятельно выбирали цели и расставляли правильные приоритеты для облегчения задач солдат в многодоменных операциях. Чтобы достичь этого, армейские исследователи планируют дополнить боевые машины искусственным интеллектом. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Технологии с поддержкой искусственного интеллекта могут анализировать неограниченные объемы данных за считанные секунды. В настоящее время армия определила несколько исследовательских программ, которые необходимы вооруженным силам. К этим программам относятся «Искусственный интеллект для маневрирования и мобильности» или «AIMM» и «Программа основных исследований».

Менеджер программы AIMM Джон Фоссасека заявил, что он стремится развивать базовые возможности, которые обеспечат автономию боевых машин следующего поколения. Планируется создать роботизированную боевую машину. «Мы не хотим, чтобы солдаты тратили свое время на управление транспортными средствами с дистанционным управлением. Мы хотим, чтобы новые системы были полностью автономными, а солдаты могли выполнять свои задачи», — сказал Фоссасека