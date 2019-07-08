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Ученые назвали причину гибели цивилизации майя

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Ученые из США выяснили, что могло погубить могущественную цивилизацию майя.

Археологи проанализировали более 50 останков, для этого они использовали изотопный анализ, информирует enovosty.com/news.

Выяснилось, что обычная кукуруза могла уничтожить целый народ. В то время эту сельскохозяйственную культуру ели только знатные люди. Это показывало их статус.

Отмечается, что в период между 750 и 900 годами нашей эры такая диета стала очень популярной, даже достигла критической отметки.

Известно, что эта сельскохозяйственная культура негативно реагирует на засуху. Это и стало причиной зависимости этого народа от климатических условий.

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А вот обычные люди кушали фрукты и овощи. Они не ограничивали себе только одной кукурузой, их питание было более сбалансированным.


Автор: Катерина Лукьянчук
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