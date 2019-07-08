Ученые назвали причину гибели цивилизации майя

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые назвали причину гибели цивилизации майя Ученые назвали причину гибели цивилизации майя

Закрыть Отправить

Ученые из США выяснили, что могло погубить могущественную цивилизацию майя.

Археологи проанализировали более 50 останков, для этого они использовали изотопный анализ, информирует enovosty.com/news.

Выяснилось, что обычная кукуруза могла уничтожить целый народ. В то время эту сельскохозяйственную культуру ели только знатные люди. Это показывало их статус.

Отмечается, что в период между 750 и 900 годами нашей эры такая диета стала очень популярной, даже достигла критической отметки.

Известно, что эта сельскохозяйственная культура негативно реагирует на засуху. Это и стало причиной зависимости этого народа от климатических условий.

Читайте: В шахте майя археологи нашли удивительный инструмент

А вот обычные люди кушали фрукты и овощи. Они не ограничивали себе только одной кукурузой, их питание было более сбалансированным.