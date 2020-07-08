СБУ блокировала схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО
СБУ блокировала схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на миллионы гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему незаконной поставки продукции в ОРДЛО на десятки миллионов гривен, информирует enovosty.com/news.
По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме «скрытого транзита» отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию.
После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По предварительной информации, из-за указанной нелегальной схемы было экспортировано товаров на общую сумму свыше 32 млн гривен.
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