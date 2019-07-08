Нацполиция обезвредила преступную группировку, распространявшую наркотики через интернет-магазин

Правонарушители получали заказы и путем «закладок» распространяли амфетамин и каннабис .

Сотрудники Национальной полиции Украины обезвредили преступную группировку, которая через интернет-магазин распространяла наркотики, — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook, информирует enovosty.com/news .

Нацполиция обезвредила преступную группировку, распространявшую амфетамин и каннабис через интернет-магазин

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