Нацполиция обезвредила преступную группировку, распространявшую наркотики через интернет-магазин
Нацполиция обезвредила преступную группировку, распространявшую амфетамин и каннабис через интернет-магазин
Сотрудники Национальной полиции Украины обезвредили преступную группировку, которая через интернет-магазин распространяла наркотики, — сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Правонарушители получали заказы и путем «закладок» распространяли амфетамин и каннабис.