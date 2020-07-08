Киберполиция блокировала продажу секретной информации

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Киберполиция блокировала продажу секретной информации на специализированных хакерских форумах

Сотрудники киберполиции Киевщины совместно со следователями Печерского управления полиции Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры разоблачили мужчину, который в мессенджере сбывал информацию с ограниченным доступом, информирует enovosty.com/news.

Правонарушитель размещал на специализированных хакерских форумах «прайс», в который входили 50 актуальных баз данных. Продажу таких баз фигурант осуществлял с помощью бота в мессенджере. Деньги получал на криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Кроме этого, установлено, что информацию злоумышленник получил путем подбора и взлома паролей к электронным почтовым ящикам, мессенджеров, учетных записей в соцсетях. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. По результатам обыска изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование.