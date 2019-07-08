Гриневич рассказала, как будет работать новая система домашнего обучения

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Лилия Гриневич сообщила, что в Министерстве образования и науки не будут препятствовать родителям, которые собираются забрать своих детей на домашнее обучение, но подчеркнула, что в МОН хотят быть уверены, что ребенок, которого забрали на дистанционное обучение, не будет отставать от своих сверстников и получит хорошее образование

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в Министерстве образования и науки не будут препятствовать родителям, которые собираются забрать своих детей на домашнее обучение

В то же время Гриневич подчеркнула, что в МОН хотят быть уверены, что ребенок, которого забрали на домашнее обучение, не будет отставать от своих сверстников и получит хорошее образование. , информирует enovosty.com/news.

В новом законопроекте “О среднем образовании”, который уже прошел первое чтение, есть нормы, согласно которым родители ребенка, который перешел на домашнее дистанционное обучение, обязаны каждые полгода приводить его в школу, чтобы ребенок смог пообщаться с учителями для проверки знаний. Если ребенок будет отставать от сверстников, то родителям будут рекомендовать вернуть ребенка в школу

Также Гриневич сообщила об индивидуализации обучения, согласно которому можно изменять школьный процесс и школьную программу в зависимости от дополнительных учебных нагрузок и предпочтений школьника