В сети появились смешные фотожабы про «детские песочницы Тищенко»

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Пользователи сети "пропесочили" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко за пиар на фотографиях детских песочниц.

Меткие фотожабы опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий, информирует enovosty.com/news.

Напомним, «слуга народа» Николай Тищенко, который не скрывает своих амбиций поучаствовать в выборах мэра столицы, на днях «одарил» киевлян песком для детских песочниц. О том, как он засыпал песком песочницы в Святошинском районе столицы, народный избранник отчитался на своей странице в Facebook.

«Теперь все знают из какого депутата песок сыпется»; «Велюровые дюны»; Девизом предвыборной кампании должно быть: «Навалим кучу побольше!»; «Наконец-то реальные реформы!»; «Не останавливайтесь! Улучшайте еще — сверху щебня и асфальт», — шутят пользователи соцсетей.

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Сюр.Тищенко перед выборами решил «задобрить» киевлян песочницами