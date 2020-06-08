В сети появились смешные фотожабы про «детские песочницы Тищенко»
Пользователи сети "пропесочили" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко за пиар на фотографиях детских песочниц.
Меткие фотожабы опубликовал на своей странице в Facebook Алексей Голобуцкий, информирует enovosty.com/news.
Напомним, «слуга народа» Николай Тищенко, который не скрывает своих амбиций поучаствовать в выборах мэра столицы, на днях «одарил» киевлян песком для детских песочниц. О том, как он засыпал песком песочницы в Святошинском районе столицы, народный избранник отчитался на своей странице в Facebook.
«Теперь все знают из какого депутата песок сыпется»; «Велюровые дюны»; Девизом предвыборной кампании должно быть: «Навалим кучу побольше!»; «Наконец-то реальные реформы!»; «Не останавливайтесь! Улучшайте еще — сверху щебня и асфальт», — шутят пользователи соцсетей.
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Сюр.Тищенко перед выборами решил «задобрить» киевлян песочницами