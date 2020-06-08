В реанимации киевской больницы умер волонтер Виталий Панич

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Волонтер Виталий Панич умер в реанимации 4-й киевской больницы. Ему было всего 40 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Симптомы — высокая температура под 39, головная боль, много дней лежал дома. Делали тесты ПЦР, но они не показали коронавирус. Попал в инфекционное отделение когда стало ясно, что лечение дома не помогает, затем его доставили в реанимацию, но спасти уже было нельзя…, информирует enovosty.com/news.

Виталий проявил себя в войне как выдающийся Гражданин и Патриот. Он вел очень активную волонтерскую работу, многократно при этом рисковал жизнью, в том числе и с оружием в руках.

Знаю, что в сентябре 2014-го Виталий заезжал в подразделения 25-й и 93-й бригады, которые находились далеко в отрыве от главных сил в районе Нижней Крынки, добираться до них было очень опасно. Он помогал активно бойцам 128-й бригады во время Дебальцевской операции. Выезжал на передовую, там где было опасней всего. В июле 2014-го не поленился вот и перекрасил надпись на въезде в Донецкую область. Да, вот такие люди изменяли своими руками ход войны…

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Виталий знал очень многих боевых командиров и солдат. Он жил одной жизнью с армией… Помню, как он защищал военный аэродром в Одессе, где недобросовестные застройщики отхватили кусок земли.

Виталий никогда не просил помощи лично для себя. А у него была семья, двое детей, он тяжело болел, была операция на почках…

И вот сгорел. В его последних постах не было паники, он был уверен, что сумеет как всегда преодолеть все. Светлая память!, — написал Юрий Бутусов.