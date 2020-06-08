Историческое фото: «антисоветская» опечатка в газете за 1944 год в слове «главнокомандующий»

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: "антисоветская" опечатка в газете за 1944 год в слове "главнокомандующий" Историческое фото: "антисоветская" опечатка в газете за 1944 год в слове "главнокомандующий"

Закрыть Отправить

Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым: почти весь коллектив газеты расстреляли.

Фото:Helgi Sharp, информирует enovosty.com/news.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Helgi Sharp.

Причина — всего одна пропущенная буква в слове «главнокомандующий». Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты.

Экземпляр на фото — один из шести уцелевших, которые теперь бережно хранят коллекционеры.

Читайте: Як українські морпіхи змагалися за звання кращого снайпера (ФОТО)

Хотя как только Иосифа Виссарионовича в газетах случайно не называли: и Сралиным, и Стадиным, и Салиным. Но для наборщиков, корректоров и редакторов подобные «антисоветские» опечатки моментально становились последними в карьере, а иногда и в жизни.