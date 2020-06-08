Историческое фото: «антисоветская» опечатка в газете за 1944 год в слове «главнокомандующий»
Выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции роковым: почти весь коллектив газеты расстреляли.
Фото:Helgi Sharp, информирует enovosty.com/news.
Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Helgi Sharp.
Причина — всего одна пропущенная буква в слове «главнокомандующий». Тираж всего выпуска был спешно изъят из продажи, а по квартирам подписчиков ходили чекисты, учиняя обыски и конфискуя найденные газеты.
Экземпляр на фото — один из шести уцелевших, которые теперь бережно хранят коллекционеры.
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Хотя как только Иосифа Виссарионовича в газетах случайно не называли: и Сралиным, и Стадиным, и Салиным. Но для наборщиков, корректоров и редакторов подобные «антисоветские» опечатки моментально становились последними в карьере, а иногда и в жизни.