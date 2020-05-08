В Украине уровень наличности в обращении сократился вдвое, — НБУ

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В Нацбанке сообщили, что за последние пять лет уровень наличности в обращении сократился вдвое

В Национальном банке Украины сообщили, что уровень наличных средств в обращении за последние пять лет сократился с 17,8% до 9,7%, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в Украине стремительно растет объем безналичных расчетов. Украинцы активно рассчитываются платежными карточками в магазинах, осуществляют денежные переводы, переводят средства с карты на карту. В то же время, в Украине к концу 2019 года в наличном обращении находилось 425 млрд грн, что на 6,2% выше значения показателя годом ранее.

Ранее сообщалось, что Нацбанк реализовывает стратегию по смягчению монетарной политики, что смособствует удешевлению кредитов.