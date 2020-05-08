В Раде инициируют открытие детских садов: Обращение к Шмыгалю уже подготовлено

Главная » Последние новости » Новости общества » В Раде инициируют открытие детских садов: Обращение к Шмыгалю уже подготовлено В Раде инициируют открытие детских садов: Обращение к Шмыгалю уже подготовлено

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Детские сады необходимо открывать, поскольку в связи с послаблением карантина и постепенным возобновлением работы многих компаний, родители дошкольников поставлены в сложные условия в связи с закрытием детских учреждений и невозможностью выхода на работу, - убеждена депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Нардеп, на своей странице в Фейсбук сообщила, что обращение с просьбой открыть детские дошкольные учреждения, адресованное премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, уже подготовлено и подписано многими народными депутатами Верховной Рады, информирует enovosty.com/news.

Инициатором данного обращения выступил нардеп Владимир Воронов, который и подготовил данное обращение. Депутаты инициируют открытие садиков уже в мае нынешнего года, делая поправку на безоговорочное соблюдении всех гигиенических норм и правил безопасности в детских дошкольных учреждениях.

Кроме того, по мнению Кравчук, этот шаг позволит также удержаться на плаву многим частным дошкольным заведениям, которые до осени просто перестанут существовать.

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