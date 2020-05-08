Супермаркеты Киева досрочно вышли из карантина, отказавшись от ношения масок (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники некоторых киевских супермаркетов были замечены на своих рабочих местах без средств индивидуальной защиты, которые в обязательном порядке предусмотрены в условиях эпидемии коронавируса, а также карантина, который действует в стране.
Так, в одном из столичных маркетов сотрудники, которые работали непосредственно с продуктами питания были фактически без масок, поскольку маски находилось не на лице, а на шее, информирует enovosty.com/news.
Что характерно, даже сотрудники отдела кулинарии, которые готовят и продают готовую еду также, были замечены журналистами индивидуальных средств защиты.
На вопрос журналистов, почему маска не закрывает лицо многие отвечали, что в течение смены постоянно находиться в маске крайне тяжело, поскольку ношение маски существенно затрудняет дыхание.
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Как отмечают эпидемиологи, формальное ношение маски, которая не закрывает нос бесполезно, поскольку не защищает ни самого человека от проникновения вируса, ни окружающих в случае, если сотрудник магазина инфицирован.