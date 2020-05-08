Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки (ФОТО)

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Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки, оснащенные автоматической системой наведения и полуавтоматической системой загрузки боеприпасов.

Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки, изготовленные на базе шасси военного грузовика. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно документу «Оборонные программы и бюджет Японии», в 2020 году министерство обороны Японии планирует закупить партию 155-мм самоходных гаубиц типа 19. В документе говорится, что правительство Японии планирует потратить 44 миллиона долларов (4,7 миллиарда иен) на покупку новых гаубиц.

Новые самоходные артиллерийские установки, изготовленные Японским металлургическим заводом, будут оснащены автоматической системой наведения и полуавтоматической системой загрузки боеприпасов.

Согласно данным Министерства обороны Японии, новая гаубица способна быстро передвигаться и маневрировать в различных ситуациях.