Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки (ФОТО)
Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки, оснащенные автоматической системой наведения и полуавтоматической системой загрузки боеприпасов.
Силы самообороны Японии получат новейшие самоходные артиллерийские установки, изготовленные на базе шасси военного грузовика. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.
Согласно документу «Оборонные программы и бюджет Японии», в 2020 году министерство обороны Японии планирует закупить партию 155-мм самоходных гаубиц типа 19. В документе говорится, что правительство Японии планирует потратить 44 миллиона долларов (4,7 миллиарда иен) на покупку новых гаубиц.
08/22 東富士演習場
装実 19WSPH 99-0364
今年の目玉でもある19式装輪自走155mmりゅう弾砲。まだ制式化はされておらず、装備実験隊が運用試験中。英称はType 19 Wheeled Self-Propelled Howitzerでいいのかな？ 砲は国産ですが、車体はドイツ製。外国製装備の導入が増えているのは嬉しいですね。 pic.twitter.com/jVbXbvtas8
— 麻陳豆腐 (@WT250E) September 4, 2019
Новые самоходные артиллерийские установки, изготовленные Японским металлургическим заводом, будут оснащены автоматической системой наведения и полуавтоматической системой загрузки боеприпасов.
Согласно данным Министерства обороны Японии, новая гаубица способна быстро передвигаться и маневрировать в различных ситуациях.