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СБУ блокировала масштабную контрабанду леса в Евросоюз

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В Закарпатской области СБУ блокировала масштабную контрабанду леса в Евросоюз

Служба безопасности Украины в Закарпатской области блокировала масштабную схему незаконной переправки оптовых партий древесины в страны Евросоюза , информирует enovosty.com/news.

По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, специализирующаяся на продаже лесоматериалов за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины необработанной древесины, фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенные декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

СБУ блокировала масштабную контрабанду леса в Евросоюз

На днях на пункте пропуска «Дьяково» СБУ блокировала очередную нелегальную поставку древесины за рубеж. В четырех грузовых автомобилях злоумышленников, которые направлялись в Европу, правоохранители обнаружили партию необработанной древесины общим объемом 176 кубических метров. Открыто уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса. Сейчас решается вопрос об изъятии транспортных средств и нелегальной древесины. Операция по разоблачению и блокировки контрабанды проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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