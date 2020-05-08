Путешествия являются основной причиной распространения COVID-19, — ученые

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Путешествия являются главной причиной распространения коронавируса нового типа на планете. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых их Федерального университета Баии (Бразилия).

Согласно данным ученых, те страны, которые вовремя ввели ограничительные меры и закрыли свое воздушное пространство для туристов, демонстрируют больший успех в борьбе с коронавирусной инфекцией, чем те страны, которые ограничили авиасообщение слишком поздно или не прекратили вовсе, информирует enovosty.com/news.

Исследователи уточняют, что они сравнили степень влияния климатических, социально-экономических, а также транспортных на масштабы распространения коронавируса. Результаты исследований показали, что именно авиаперевозки оказали самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, ученые отмечяют, что ограничительные меры пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать снижению темпов роста заболевших на Covid-19 в дальнейшем.

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«В случае возобновления авиаперелетов в мире, росту заболеваемости на коронавирус нового типа в 2020 году может способствовать радикальное усовершенствование мер безопасности полетов. Речь идет о тестировании и контроле на борту самолета. Например, быстрый скрининг и немедленная изоляция больных на коронавирус туристов на борту самолета», — заявили ученые университета.