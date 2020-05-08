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Путешествия являются основной причиной распространения COVID-19, — ученые

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Путешествия являются главной причиной распространения коронавируса нового типа на планете. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых их Федерального университета Баии (Бразилия).

Путешествия являются основной причиной распространения COVID-19, — ученые

Согласно данным ученых, те страны, которые вовремя ввели ограничительные меры и закрыли свое воздушное пространство для туристов, демонстрируют больший успех в борьбе с коронавирусной инфекцией, чем те страны, которые ограничили авиасообщение слишком поздно или не прекратили вовсе, информирует enovosty.com/news.

Исследователи уточняют, что они сравнили степень влияния климатических, социально-экономических, а также транспортных на масштабы распространения коронавируса. Результаты исследований показали, что именно авиаперевозки оказали самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, ученые отмечяют, что ограничительные меры пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать снижению темпов роста заболевших на Covid-19 в дальнейшем.

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«В случае возобновления авиаперелетов в мире, росту заболеваемости на коронавирус нового типа в 2020 году может способствовать радикальное усовершенствование мер безопасности полетов. Речь идет о тестировании и контроле на борту самолета. Например, быстрый скрининг и немедленная изоляция больных на коронавирус туристов на борту самолета», — заявили ученые университета.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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