Нацполиция задержала грабителя, который «чистил» аптеки (ВИДЕО)

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Нацполиция задержала грабителя, который "чистил" аптеки и кредитные учреждения

В конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся, информирует enovosty.com/news.

Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.

Как рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко, правоохранители допросили потерпевших и свидетелей событий, провели осмотр мест преступлений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент преступлений. Благодаря полученной информации, оперативные работники установили личность злоумышленника и при поддержке сотрудников полиции особого назначения № 1 задержали его при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.

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«Фигуранта задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра мы обнаружили и изъяли у него около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанный — гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей, арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на «охоту» в столицу», — добавил Андрей Крищенко.