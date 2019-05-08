Мужчина снял пришельца на видео (ВИДЕО)

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Австралийцу удалось сделать уникальную запись. Он заявляет, что сфотографировал пришельца.

Мужчина проживает в австралийском городе Роки-Галли, возвращаясь поздно вечером домой на машине, он установился, чтобы снять несущихся кенгуру. Но, вдруг австралиец понял, что перед ним далеко не животное, а нечто необъяснимое. , информирует enovosty.com/news.

Фары светили на это существо, можно увидеть, что оно имеют серую кожу и передвигается на четвереньках. Мужчина подчеркивают, что такое же создание было и возле его машины, что ввело его в ступор, и он так просидел неподвижно несколько минут. Затем он скорее рванул домой.

Мужчина уверен, что ему удалось снять на видео монстра. Ученые также не могут успокоить австралийца, так как они ранее не встречали ничего подобного. Проблема изучения загадочных существ заключается в невозможности сделать четкие кадры.

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