Инфекционист пояснила, почему в Украине эпидемическая ситуация с коронавирусом лучше, чем в других европейских стран

Главная » Последние новости » Новости общества » Инфекционист пояснила, почему в Украине эпидемическая ситуация с коронавирусом лучше, чем в других европейских стран Инфекционист пояснила, почему в Украине эпидемическая ситуация с коронавирусом лучше, чем в других европейских стран

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Ситуация по заболеваемости и летальности от COVID -19 в Украине существенно отличается от ряда европейских стран, поскольку Украине «повезло» с подвидом мутировавшего коронавируса, который сейчас циркулирует, - убеждена врач-инфекционист Оксана Выговская.

Врач полагает, что тяжесть течения болезни, а также вероятность летального исхода, напрямую зависит от того, какой подвид коронавируса циркулирует на той или иной территории. В данном случае, ситуация в Украине на порядок лучше нежели в Италии или Китае в период пика эпидемии, информирует enovosty.com/news.

Выговская полагает, что тяжесть течения заболевания, а также осложнения в следствии болезни, зависят в большей степени не от иммунитета пациента или его принадлежности к той или иной группе риска, а от того, какой подвид коронавируса атакует организм.

Также тяжесть течения заболевания у казалось бы,здоровых людей, можно объяснить, по мнению врача, иммунодефицитным состоянием, которое обострилось вследствие попадания в организм ранее неизвестного и чужеродного вируса, который усугубил ситуацию, вызвав осложнения.

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Кроме того, важный вопрос, который возникает в связи с мутацией коронавируса – это вакцина и ее эффективность с учетом изменений, которые претерпевает патогенный вирус.

Выговская отмечает, что в данном случае, мнения специалистов расходятся до диаметрально противоположных. Одни полагают, что вирус мутирует незначительно, так сказать, поверхностно и на эффективность вакцинации не повлияет.

Другие эксперты склонны полгать, что вакцинация будет бесполезной, поскольку различные подтипы вируса не будут одинаково результативно на нее реагировать.