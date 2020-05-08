Больничный на период карантина можно будет оформить по телефону, — МОЗ

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Министерство Здравоохранения Украины внесло изменения в соответствующий приказ N 963, согласно которым, можно оформить больничный лист по телефону не выходя из дома, после телефонного разговора с лечащим врачом.

Согласно новым правилам, открывать больничный лист могут врачи первичного звена, после опроса больного по телефону, с дальнейшей записью в амбулаторную карту пациента, информирует enovosty.com/news.

Украинцам, которые временно оказались без работы и были задействованы в сфере обслуживания, и у которых подтвержден контакт с инфицированными коронавирусом больными, либо носителями вируса, больничный лист будет выдаваться на основании лабораторных анализов Минздрава.

Кроме того, застрахованным гражданам, которые находятся на самоизоляции, в обсервации в медучреждениях, а также дома под медицинским контролем врачей (кроме тех, кто болен), больничный лист будет выдавать лечащий врач на срок предусмотренный действующим законодательством и отраслевыми стандартами.

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