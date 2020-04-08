Хасидов просят не приезжать в Умань на празднование Песаха

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Правительство Израиля, мэр Умани, главный раввин Украины и лидер Еврейской общины Умани настоятельно просят хасидов не приезжать в Украину для празднования Песаха.

Правительство Израиля обеспокоено возможностью приезда хасидов в Умань, в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. , информирует enovosty.com/news.

Цитируя Тору, местные религиозные лидеры призывают всех оставаться дома и не подвергать себя опасности, не игнорировать рекомендации и указания местного самоуправления.