В ближайшее время курс гривны ускорит движение вверх по направлению к 28,00 грн/$, — Олег Ропяк

Главная » Последние новости » Новости общества » В ближайшее время курс гривны ускорит движение вверх по направлению к 28,00 грн/$, - Олег Ропяк В ближайшее время курс гривны ускорит движение вверх по направлению к 28,00 грн/$, - Олег Ропяк

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Курс гривны укрепляется на фоне более высокого предложения валюты на межбанке

С вопросом относительно дальнейших перспектив по укреплению курса гривны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к начальнику управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олегу Ропяку, информирует enovosty.com/news.

Олег Ропяк сообщает, что на сегодняшний день курс гривны либо уже сформировал локальное дно, либо находится на стадии его формирования

«На прошлой неделе мы увидели разворот вниз от уровней вблизи 28,25-28,35 грн/$ и уверенный проход вниз в область 27,20-27,25 грн/$ по состоянию на утро 6 апреля.

Сейчас похоже, что курс либо уже сформировал локальное дно, либо находится на стадии его формирования. Предполагаю, что в ближайшие торговые сессии курс оттолкнется и ускорит движение вверх по направлению к 28,00 грн/$», — отмечает Олег Ропяк