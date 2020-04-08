Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня ночью над Землей взошла "розовая Луна" (Фоторепортаж) Сегодня ночью над Землей взошла "розовая Луна" (Фоторепортаж)

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В ночь на вторник 8 апреля произошло самое яркое суперлуние 2020 года.

Суперлуние могут наблюдать земляне по всему земному шару. Луна максимально близко подошла к земле и поменяла свой привычный бледный лунный цвет на яркий, розовый, информирует enovosty.com/news.

Ещё три дня люди с разных уголков мира смогут любоваться новым убранством Луны на максимально близком от Земли расстоянии.

В апреле полнолуние совпало с суперлунием — это название ещё известно как, «розовая Луна» из-за розовых оттенков на спутнике Земли, которые появляются в этой фазе.

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