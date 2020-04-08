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Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня ночью над Землей взошла "розовая Луна" (Фоторепортаж)
 
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В ночь на вторник 8 апреля произошло самое яркое суперлуние 2020 года.

Суперлуние могут наблюдать земляне по всему земному шару. Луна максимально близко подошла к земле и поменяла свой привычный бледный лунный цвет на яркий, розовый, информирует enovosty.com/news.

Ещё три дня люди с разных уголков мира смогут любоваться новым убранством Луны на максимально близком от Земли расстоянии.

В апреле полнолуние совпало с суперлунием — это название ещё известно как, «розовая Луна» из-за розовых оттенков на спутнике Земли, которые появляются в этой фазе.

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Читайте: Новый мир: Земля буквально успокоилась, - ученые

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)

Сегодня ночью над Землей взошла «розовая Луна» (Фоторепортаж)


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 220

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