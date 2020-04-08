СБУ блокировала подпольное производство некачественных дезинфицирующих средств (ВИДЕО)

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СБУ блокировала масштабное подпольное производство и реализацию некачественных дезинфицирующих средств в Киевской и Житомирской областях

Служба безопасности Украины на Житомирщине и в столичном регионе блокировала масштабное незаконное производство и реализацию некачественных контрафактных дезинфицирующих средств, информирует enovosty.com/news.

В начале марта оперативники Управления СБ Украины в Житомирской области получили информацию о попытке группы лиц поставить фальсифицированное антисептическое средство в лечебные учреждения региона, в частности в областную детскую больницу. Правоохранители блокировали поставки, по данному факту было начато уголовное производство.

По предварительным данным установлено, что незаконное производство и сбыт некачественного фальсификата в Житомирской области организовали трое местных жителей. Подпольный цех злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали, что производство контрафактных дезинфицирующих средств происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения по неизвестной рецептуре без разрешительных документов и контроля качества.

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Масштабное производство поддельного антисептика осуществлялось в нежилых помещениях Киева и Киевской области. «Бизнес-партнеры» житомирян наладили изготовление не только «отечественных» дезинфицирующих средств, но и антисептика по «стандарту ЕС». Готовую продукцию под видом известных марок отечественных и европейских дезинфицирующих средств злоумышленники сбывали на территории нашего государства через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.