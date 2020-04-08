Полнолуние 8 апреля: когда наступит и что ожидать

Главная » Последние новости » Новости общества » Полнолуние 8 апреля: когда наступит и что ожидать Полнолуние 8 апреля: когда наступит и что ожидать

Закрыть Отправить

Астрологи рассказали, что можно делать в полнолуние

Полнолуние наступит 8 апреля в 19.48. Апрельское полнолуние еще называют «Розовой луной», поскольку в это время в некоторых странах мира начинают появляться розовые цветы. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В день полнолуния, 8 апреля, большая удача ожидает людей умственного труда. Рекомендуется делать сложные дела, которые ранее были отложены. Также рекомендуется делать сложные расчеты, в частности, на компьютере

В среду можно заключать договора и союзы. Астрологи рекомендуют в среду сделать максимальное количество дел, чтобы высвободить вторую половину месяца. Также в полнолуние рекомендуется больше проводить время с семьей и близкими людьми.

Читайте: Сегодня наступит особенное майское полнолуние: Чего стоит опасаться?