Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая продавала конфиденциальные данные клиентов

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Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая продавала тайную банковскую информацию, в частности, паспортные данные, идентификационный код, информацию о наличии банковских счетов клиентов и т.д.

Сотрудники Киберполиции в Ровенской области совместно со следователями полиции Ровенской области под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры и при содействии сотрудников банковского учреждения разоблачили 21-летнюю женщину, которая продавала банковскую информацию, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что фигурантка была специалистом по обслуживанию клиентов в отделении одного из банков в Киеве и имела доступ к автоматизированной банковской системе. Пользуясь своими полномочиями, работница банка с помощью личного логина и пароля, получала тайную банковскую информацию, а именно: паспортные данные, идентификационный код, информацию о наличии банковских счетов и движении средств по ним. В дальнейшем с помощью закрытых групп в мессенджере сбывала эту информацию третьим лицам.

Кроме этого, установлена ​​причастность к совершению уголовного преступления сожителя фигурантки. Последний помогал продавать информацию и отвечал за обналичивание средств, полученных в результате преступной деятельности.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки, в результате которого изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, банковские карточки, черновую документацию.