COVID-19: как люди ободряют друг друга, оставляя жизнеутверждающие сообщения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » COVID-19: как люди ободряют друг друга, оставляя жизнеутверждающие сообщения (ФОТО) COVID-19: как люди ободряют друг друга, оставляя жизнеутверждающие сообщения (ФОТО)

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Люди по всему миру пытаются поддержать друг друга в условиях пандемии.

Художница Рэйчел Лист рисует граффити в Понтефракте, Великобритания, 6 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Сообщение «Вместе мы все можем победить» отображается на телевизионной башне Tokyo Skytree после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение в Токио, Япония, 7 апреля 2020 года.

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Фрески с благодарностью медицинским работникам страны на дороге в Депок, к югу от Джакарты, Индонезия, 7 апреля 2020 года.

Сердце из цветов в знак благодарности медицинским работникам на территории больницы в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года. Сообщение гласит «Для вас».

Доска счастья в отделении интенсивной терапии (ICU) в больнице во время вспышки COVID-19 в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года.

Женщина в маске оставляет свою подпись на легендарной стене Джона Леннона, в Праге, Чешская Республика, 6 апреля 2020 года.

Жители пишут «оставайся дома» с помощью своих мобильных телефонов на балконах многоквартирного дома в Руисбруке около Брюсселя, Бельгия, 5 апреля 2020 года.

Лос-Анджелес, штат Калифорния, 3 апреля 2020 года.

Кембридж, Великобритания, 1 апреля 2020 года.

Сообщение благодарности, написанное медсестрой по имени Ник Браун, у которой был диагностирован COVID-19, в клинике Кливленда в Кливленде, штат Огайо, 24 марта 2020 года.

Здание с сообщением «Не бойся», в Дублине, Ирландия, 30 марта 2020 года.

«Спасибо» в честь тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусной болезнью, Эйфелева башня в Париже, Франция, 27 марта 2020 года.

Источник: Reuters