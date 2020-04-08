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COVID-19: как люди ободряют друг друга, оставляя жизнеутверждающие сообщения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » COVID-19: как люди ободряют друг друга, оставляя жизнеутверждающие сообщения (ФОТО)
 
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Люди по всему миру пытаются поддержать друг друга в условиях пандемии.

Художница Рэйчел Лист рисует граффити в Понтефракте, Великобритания, 6 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Художник Рэйчел Лист рисует роспись, поскольку распространение коронавирусной болезни (COVID-19) продолжается в Понтефракте, Великобритания, 6 апреля 2020 года. REUTERS / Lee Smith

Лилли Давенпорт позирует своему отцу перед настенной росписью в честь Государственной службы здравоохранения США, написанной художником Рейчел Лист на стене паба Horse Vaults в Понтефракте, Великобритания, 4 апреля 2020 года. REUTERS / Lee Smith

Сообщение «Вместе мы все можем победить» отображается на телевизионной башне Tokyo Skytree после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение в Токио, Япония, 7 апреля 2020 года.

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Сообщение с надписью «Вместе мы все можем победить» отображается на Токийском Небесном дереве после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение в Токио, Япония, 7 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Иссей Като

Фрески с благодарностью медицинским работникам страны на дороге в Депок, к югу от Джакарты, Индонезия, 7 апреля 2020 года.

Мужчины в лицевых масках проезжают мимо фрески с благодарностью медицинским работникам страны на дороге в Депок, к югу от Джакарты, Индонезия, 7 апреля 2020 года. REUTERS / Willy Kurniawan

Сердце из цветов в знак благодарности медицинским работникам на территории больницы в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года. Сообщение гласит «Для вас».

Солдат швейцарской армии Артур машет рукой возле сердца, сделанного из цветов, чтобы поблагодарить медицинских работников на территории больницы в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года. Сообщение гласит «для вас». Лоран Гильерон / Пул через REUTERS

Доска счастья в отделении интенсивной терапии (ICU) в больнице во время вспышки COVID-19 в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года.

Сообщения изображены на доске счастья в отделении интенсивной терапии (ICU) в больнице во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Пайерне, Швейцария, 6 апреля 2020 года. Laurent Gillieron / Pool via REUTERS

Женщина в маске оставляет свою подпись на легендарной стене Джона Леннона, в Праге, Чешская Республика, 6 апреля 2020 года.

Женщина в маске подписывает свой автограф на легендарной стене Джона Леннона, покрытой граффити, в Праге, Чешская Республика, 6 апреля 2020 года. REUTERS / David W Cerny

Жители пишут «оставайся дома» с помощью своих мобильных телефонов на балконах многоквартирного дома в Руисбруке около Брюсселя, Бельгия, 5 апреля 2020 года.

Жители пишут «оставайся дома» со своими мобильными телефонами, когда они стоят на балконе своего многоквартирного дома в Руисбруке около Брюсселя, Бельгия, 5 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Франсуа Ленуар

Лос-Анджелес, штат Калифорния, 3 апреля 2020 года.

Человек идет по указателю на автостраде в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 3 апреля 2020 года. REUTERS / Mario Anzuoni

Преподаватель танцев Морган Дженкинс снимает видео перед фреской в ​​Лос-Анджелесе, Калифорния, 3 апреля 2020 года. REUTERS / Mario Anzuoni

Кембридж, Великобритания, 1 апреля 2020 года.

Сообщение видно на витрине магазина на рыночной площади Кембриджа, Кембридж, Великобритания, 1 апреля 2020 года. REUTERS / Andrew Couldridge

Сообщение благодарности, написанное медсестрой по имени Ник Браун, у которой был диагностирован COVID-19, в клинике Кливленда в Кливленде, штат Огайо, 24 марта 2020 года.

На стеклянной двери написано сообщение благодарности, написанное медсестрой по имени Ник Браун, у которой был диагностирован коронавирусный синдром (COVID-19), в клинике Кливленда в Кливленде, штат Огайо, 24 марта 2020 года. CLEVELAND CLINIC NIC BROWN / через REUTERS

Здание с сообщением «Не бойся», в Дублине, Ирландия, 30 марта 2020 года.

Человек проходит мимо здания с сообщением «Не бойся», написанным на нем в Дублине, Ирландия, 30 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Clodagh Kilcoyne

«Спасибо» в честь тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусной болезнью, Эйфелева башня в Париже, Франция, 27 марта 2020 года.

Сообщение «Мерси» в честь тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусной болезнью, видно на фасаде Эйфелевой башни в Париже, Франция, 27 марта 2020 года. REUTERS / Charles Platiau

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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