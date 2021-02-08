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Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля

Главная » Последние новости » Новости общества » Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит "яблочная атака" Кремля
 
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Основатель российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский своим пропагандистским заявлением удивил даже своих соратников

Основатель партии «Яблоко» в России выдвинул ряд претензии к Навальному и его команде, которые во многом пересекаются с популярными пропагандистскими клише. На это обратили внимание и западные СМИ и даже соратники самого Явлинского. На заявление отреагировал и известный художник Сергей Елкин (Sergey Elkin), который показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля.

Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля

Комментаторы отметили, что Явлинский «уже десятки лет как «сбитый летчик» и как бы он сейчас не прогибался, на Аквадискотеку его не примут. Все места в ВИП-салоне заняты».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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