Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля
Основатель российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский своим пропагандистским заявлением удивил даже своих соратников
Основатель партии «Яблоко» в России выдвинул ряд претензии к Навальному и его команде, которые во многом пересекаются с популярными пропагандистскими клише. На это обратили внимание и западные СМИ и даже соратники самого Явлинского. На заявление отреагировал и известный художник Сергей Елкин (Sergey Elkin), который показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля.
Комментаторы отметили, что Явлинский «уже десятки лет как «сбитый летчик» и как бы он сейчас не прогибался, на Аквадискотеку его не примут. Все места в ВИП-салоне заняты».