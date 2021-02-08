Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля

Главная » Последние новости » Новости общества » Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит "яблочная атака" Кремля Ёлкин новой карикатурой показал, как выглядит "яблочная атака" Кремля

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Основатель российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский своим пропагандистским заявлением удивил даже своих соратников

Основатель партии «Яблоко» в России выдвинул ряд претензии к Навальному и его команде, которые во многом пересекаются с популярными пропагандистскими клише. На это обратили внимание и западные СМИ и даже соратники самого Явлинского. На заявление отреагировал и известный художник Сергей Елкин (Sergey Elkin), который показал, как выглядит «яблочная атака» Кремля.

Комментаторы отметили, что Явлинский «уже десятки лет как «сбитый летчик» и как бы он сейчас не прогибался, на Аквадискотеку его не примут. Все места в ВИП-салоне заняты».