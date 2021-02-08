Нацполиция блокировала деятельность мощной наркогруппировки (ВИДЕО)

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Нацполиция блокировала деятельность межрегионального наркосиндиката

Работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины совместно с полицией Сумской области разоблачили наркодилеров и изъяли наркотики. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

В поле зрения работников Сумского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции попала преступная группа лиц с признаками организованности, участники которой занимались поставкой метадона и амфетамина на наркорынок Киевской, Сумской и Полтавской областей.

Организатором группы оказался 38-летний житель Яготина. В 2016 году мужчина вышел по апелляции из СИЗО, где провел шесть лет по подозрению в распространении наркотиков. В 2020 году злоумышленник снова взялся за старое: осуществлял закупку крупных партий наркотиков и передавал их своим сообщникам для дальнейшего распространения. Впоследствии для увеличения доходов дилер создал две нарколаборатории в Киевской области.

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Сбытом готовой продукции занимался 34-летний житель города Сумы. Он получал у организатора бизнеса большую партию товара, которую в дальнейшем реализовывал вместе с еще одним сообщником.

По материалам внутренней безопасности Нацполиции следователи ГУНП в Сумской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.