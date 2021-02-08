Курьез дня: В Сети появились смешные мемы про «шедевр» Киселева
В социальных сетях с юмором ответили на расследование российского пропагандиста Дмитрия Киселева
Российский пропагандистки канал «Россия 1» в ответ на расследование о «дворце Путина» выпустила сюжет о «вилле Навального», двухэтажном частном доме, который снимал политик, пока лечился на территории Германии. Апартаменты «безработного блогера» показали в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. Среди роскоши — два дивана, телевизор, КОФЕМАШИНА, и даже ёршик и своя комната для грязи, то есть обычная кладовка с пылесосом. «Расследование» вызвало саркастические комментарии в Сети:, информирует enovosty.com/news.
Смеюсь с сюжета в «Вестях недели» про «роскошное» жилье, в котором жил Навальный в Германии.
Они реально делают акцент на таких вещах:
— ДВА дивана
— ТЕЛЕВИЗОР
— на столе ВАЗА С ФРУКТАМИ
— кухня с КОФЕМАШИНОЙ
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Ну да, видимо, россияне должны охренеть при виде такого достатка… pic.twitter.com/9gJ7wyzRJE
— Ann (@IfSoAnn) February 7, 2021
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Навальный, как утверждается в сюжете, обошелся без аквадискотеки, вместо нее — джакузи и бассейн.
Идёшь в журналистику.
Ожидание: делаешь крутые репортажи и вскрываешь всю правду
Реальность: снимаешь обзор про туалет Навального и показываешь вино за 2 евро называя это роскошной жизнью. pic.twitter.com/jGpzJz1U8l
— ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) February 7, 2021
Неплохо мы вообще обеспечиваем госканалы командировками. Надеюсь, что оба корреспондента и Матросскую Тишину и Сахарово посетят. pic.twitter.com/kfsOmV1RyE
— Maria Pevchikh (@pevchikh) February 7, 2021
«У настоящего патриота ваза должна быть не с фруктами, а с солеными огурцами, и на кухне — чайный гриб!», «А в морозилке запас водки, чтобы немного заглушить голод и безысходность», «Стены не обшарпаны, крыша не протекает. А ещё нет ПЛЕСЕНИ, получается Навальный жил шикарней, чем Путин», — шутят пользователи соцсетей.