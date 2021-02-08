Армия Австрии получит бронемашины Pandur Evo (ФОТО)

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Австрийская армия получит 30 колесных бронемашин Pandur Evo

Австрийская армия получит 30 бронемашин Pandur Evo. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу компании General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS), 30 октября 2020 года министерство обороны Австрии заключило контракт с GDELS на поставку 30 бронированных колесных машин Pandur 6×6 Evo. Компания заявляет, что новые боевые бронированные машины (ББМ) имеют все функции бронетранспортеров (БТР) и могут выполнять различные функции. Поставки будут осуществлены в 2022 и 2023 годах.

С 1996 года Pandur успешно использовался во внутренних и международных миротворческих миссиях. Существенно модернизированная версия Pandur MTPzUN, Pandur Evo имеет превосходную мобильность и повышенный уровень защиты от мин и угроз. Автомобили будут полностью производиться в Австрии, что принесет пользу местной экономике и обеспечит сотни квалифицированных рабочих мест.

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«Мы очень гордимся тем, что получили этот важный контракт. Отличное сотрудничество с австрийскими вооруженными силами подчеркивает большое удовлетворение нашей продукцией. Кроме того, этот заказ обеспечивает сотни рабочих мест в сфере высоких технологий…», — объясняет управляющий директор GDELS-Steyr Мартин Райшер.