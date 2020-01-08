Стало известно, как в 2020 году увеличатся выплаты детям-чернобыльцам

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В Министерстве социальной политики рассказали, как возрастет государственная помощь детям-чернобыльцам

В Министерстве социальной политики презентовали инфонографику, в которой показано как и когда возрастет государственная социальная помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, информирует enovosty.com/news.

В Минсоцполитике сообщается, что государственная помощь будет увеличиваться три раза на протяжении 2020 года:

с 01.01.2020 = 1719,9 грн

с 01.07.2020 = 1797,60 грн

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с 01.12.2020 = 1857,45 грн

Напомним, ранее сообщалось, что Пенсионный фонд приступил к выплате январских пенсий