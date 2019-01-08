Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
В православном календаре сегодняшний день посвящен Пресвятой Деве Марии.
После Рождества Христова, 8 января, православные празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Помимо Девы Марии, в праздник также вспоминают всех, кто причастен к рождению Иисуса, информирует enovosty.com/news.
Официально церковь начала отмечать эту дату в 681 году. Праздник посвящен Богоматери, подарившей миру Спасителя.
8 января считается женским праздником. В этот день особо почитались беременные женщины и повитухи. В Собор Пресвятой Богородицы бездетные женщины могут просить о рождении долгожданного ребенка, а матерям церковь рекомендует помолиться за здоровье своих чад.
Также в праздник беременные усердно подготавливались к предстоящим родам. Они посещали бабок-повитух и носили им различные подарки. В ответ повитуха кормила женщину кашей и совершала специальные обряды для рождения здорового малыша.
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В некоторых регионах в праздник было принято подносить в храм пироги в знак благодарности Деве Марии.
Собор Пресвятой Богородицы принято отмечать в семейном кругу. В этот день необходимо вспомнить о нуждающихся и больных. 8 января душа должна быть наполнена чистыми помыслами. Также в Собор следует избегать тяжелой работы.