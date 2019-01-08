Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

08.01.2019 г.
15:12Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
10:37"Не выдержал испытания украинской автокефалии": Украинцев разозлило заявление известного россиянина о томосе
05.01.2019 г.
18:54Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
17:306 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
15:51Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
04.01.2019 г.
21:40Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
Все новости общества

Аналитика

08.01.201938

Уход янки из Земли Сирийской

Уход янки из Земли Сирийской
Озвученные Трампом планы по выводу американских войск из Сирии поначалу были восприняты скептически, поскольку это означает геополитическое отступление ...
04.01.20191838

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Глава МИД Польши заявил о том, что "Северный поток-2" убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, ...
03.01.20192432

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, - такими ...

Последние новости

08.01.2019 г.
18:32 Больше военных, чем говорит украинская разведка: Главред Black Sea News рассказал о реальной картине в Крыму
17:58 Названы самые "золотые" профессии в Украине
17:40 Поляки придумали, как задержать украинских заробитчан
17:27 Климкин пояснил, зачем Путину украинские моряки
17:21 "Четвёртые сутки Россия пылает, по скрепам и "Третьему Риму" — удар": В Украине прокомментировали истерику Охлобыстина
17:07 Автомобили Kia Motors будут менять салон под настроение пассажира (ВИДЕО)
17:00 ТОП-5 наиболее популярных грузовиков в Украине
16:30 Эксперты напомнили, какой хлеб может навредить организму
16:22 Ульяна Супрун рассказала, почему нельзя игнорировать усталость
16:04 Блондины обладают очень сложным ДНК-кодом,- ученые
15:37 Китайцы показали новый военный стелс-беспилотник (ВИДЕО)
15:12 Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
15:05 Британия не будет откладывать Brexit
14:19 Кинокритики США определили лучший фильм 2018 года
14:00 Bloomberg: В этом году Украину ждет много проблем из-за России
13:36 ТОП-3 удара по Путину в 2019 году
13:14 Кораблекрушение в Черном море: на поверхность поднято тело первого украинца
12:37 Ученые: У нашей Вселенной существует "двойник" из антиматерии
12:07 "Скоро придет славный конец": Трамп ошеломил новым заявлением
11:45 SpaceX готовит первый полет космического корабля Crew Dragon к МКС
11:34 MasterCard анонсировал большие перемены
10:54 Пономарь прокомментировал новое информационное цунами из США
10:49 Стало известно, как выросла зарплата украинских военных (ИНФОГРАФИКА)
10:37 "Не выдержал испытания украинской автокефалии": Украинцев разозлило заявление известного россиянина о томосе
09:50 Назвали самую дорогую частную компанию в мире
09:20 Токио откажется от компенсации за Курилы
08:45 Ким Чен Ын приехал в Китай
08:15 Путин рассказал, как получил звание лейтенанта
05.01.2019 г.
20:00 «Укрзалізниця» запускает праздничный ретропоезд вокруг Киева
18:54 Синоптики: В Украину идут рождественские морозы и метели
18:00 Порошенко вручил Варфоломею орден
17:30 6 января произойдет солнечное затмение: что можно и что нельзя делать в этот день
16:56 Tesla снизила цены на все свои автомобили
15:51 Канун Рождества: главные традиции Сочельника
15:29 Обнародован перевод Томоса об автокефалии ПЦУ
14:57 В Украине станет проще продавать растаможенные автомобили
14:19 Вселенский патриарх: Украина ждала этого благословенного дня целых семь веков
13:35 Боровой рассказал, что Путин хочет сделать с Лукашенко
13:17 Путин готовит провокации в Азовском море, – разведка
13:00 Варфоломей подписал томос для Украины: что будет дальше
12:31 Япония сообщила о кульминации в переговорах с РФ
12:26 В Украине жестко ответили на прекращение железнодорожного сообщения с РФ
11:32 Томос для Украины: Церемония подписания онлайн (ВИДЕО)
11:23 В Украине заболеваемость гриппом падает
10:39 Украина рискует утратить контроль на границе с Беларусью,- эксперт
10:08 Дали прогноз: что ждет украинскую экономику в 2019 году
09:50 Партия Мураева решила защитить голоса заробитчан
09:40 Трамп хочет ввести режим ЧП в США из-за стены
08:51 Важный день: сегодня подпишут Томос для Православной церкви Украины
08:39 Стали известны самые безопасные авиакомпании в 2018 году
04.01.2019 г.
22:20 В продаже на украинском рынке обнаружили чай опасный для здоровья
21:40 Автошколу, где училась Зайцева, хотят закрыть
21:00 Стало известно, насколько полезен куриный бульон при простуде
20:30 Ученые рассказали о связи между продолжительностью сна и проблемами со здоровьем
20:00 Найдена неожиданная причина болезненных менструаций
19:58 Энергия нищеты: вещи в доме, которые притягивают бедность
19:30 ТОП-5 продуктов, которые бодрят не хуже кофе
19:00 Диагностика заболеваний: что расскажет язык о вашем здоровье
18:00 В Антарктиде обнаружена странная искусственная структура (ВИДЕО)
17:27 Столтенберг: Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору 1
Все новости »

Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
 
Печать Отправить на почту

 

 

В православном календаре сегодняшний день посвящен Пресвятой Деве Марии.

После Рождества Христова, 8 января, православные празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Помимо Девы Марии, в праздник также вспоминают всех, кто причастен к рождению Иисуса, информирует enovosty.com/news.

Официально церковь начала отмечать эту дату в 681 году. Праздник посвящен Богоматери, подарившей миру Спасителя.

8 января считается женским праздником. В этот день особо почитались беременные женщины и повитухи. В Собор Пресвятой Богородицы бездетные женщины могут просить о рождении долгожданного ребенка, а матерям церковь рекомендует помолиться за здоровье своих чад.

Также в праздник беременные усердно подготавливались к предстоящим родам. Они посещали бабок-повитух и носили им различные подарки. В ответ повитуха кормила женщину кашей и совершала специальные обряды для рождения здорового малыша.

Читайте: Кремль пугает украинцев: интересы православных в Украине теперь главная забота Москвы

В некоторых регионах в праздник было принято подносить в храм пироги в знак благодарности Деве Марии.

Собор Пресвятой Богородицы принято отмечать в семейном кругу. В этот день необходимо вспомнить о нуждающихся и больных. 8 января душа должна быть наполнена чистыми помыслами. Также в Собор следует избегать тяжелой работы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 197

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Уход янки из Земли Сирийской
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с "Газпромом", программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС
Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов
Год тревожных предчувствий. Международные итоги 2018-го
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Дональд Трамп на пути к импичменту
Все статьи


Читайте также

Сегодня украинцы отмечают большой праздник: история, традиции и запреты в этот день
 Сегодня православные отмечают Андреев день: история и традиции праздника
В Украине появится еще один официальный «мужской» праздник
 Сегодня христиане отмечают Введения в храм Пресвятой Богородицы: традиции праздника
Михайлов день: история и традиции праздника
 Христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы: история и приметы праздника
Кремль пугает украинцев: интересы православных в Украине теперь главная забота Москвы

Армия

Самоходное артиллерийское орудие 120-мм 2С9 "Нона-С"
Пулемет Калашникова модернизированный КМ-7.62
Вертолет Boeing Sikorsky RAH-66 «Comanche» (США)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Наталия
КОРОЛЕВСКАЯ
Валентин
НАЛИВАЙЧЕНКО
Дмитрий
ТЫМЧУК
Александр
КИХТЕНКО
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы



bigmir)net TOP 100

 