СБУ блокировала деятельность интернет-мошенников

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СБУ блокировала масштабную мошенническую схему интернет-преступников

Служба безопасности Украины блокировала схему масштабного обкрадывания людей через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , информирует enovosty.com/news.

Организованная преступная группировка, в состав которой входило 12 жителей региона, наладила противоправный механизм получения денег от граждан. Злоумышленники размещали на сайтах объявлений недостоверную информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели указанной продукции перечисляли деньги на один из банковских счетов подставных лиц в качестве предоплаты. Однако товары заказчики не получали.

Противоправная деятельность мошенников нанесла ущерб гражданам на общую сумму более 1 000 000 гривен. Во время 25 обысков в помещениях и автомобилях организаторов группировки правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства незаконных действий. СБУ просит всех пострадавших обращаться по телефонам: 0532-51-18-38, 068-858-03-13 или лично по адресу: м. Полтава, ул. Соборности, 39.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователем полиции под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

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