Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков
Сотрудники Нацполиции блокировали масштабный канал сбыта наркотиков
Сотрудники Национальной полиции Украины ликвидировали межрегиональный канал наркоторговли Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует enovosty.com/news.
Правоохранители задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах.
Сотрудниками Нацполиции у наркодельцов были проведены оперативные закупки наркотического средства на сумму более 300 000 гривен