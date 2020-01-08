Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков

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Сотрудники Нацполиции блокировали масштабный канал сбыта наркотиков

Сотрудники Национальной полиции Украины ликвидировали межрегиональный канал наркоторговли Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах.

Сотрудниками Нацполиции у наркодельцов были проведены оперативные закупки наркотического средства на сумму более 300 000 гривен