Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Все фото »

Новости общества

08.01.2020 г.
21:28Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
21:05СБУ блокировала деятельность интернет-мошенников
20:52Гибкий график и забастовки по правилам: опубликован текст законопроекта о труде
20:41Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПам: подробности
20:22США заявили о готовности помогать Украине в связи с крушением самолета в Иране
19:30Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков
19:07В Украине планируют значительно увеличить штрафы для пешеходов
Все новости общества

Аналитика

08.01.2020

Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"

Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и историческая денежная революция
Украинский самолёт разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, американский президент Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации после ...
07.01.2020

Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Иран признал армию США и Пентагон террористами, в Украину на заработки собрались запрещенные российские актеры, а в НБУ заявили о том, что 2020 год должен ...
03.01.2020

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ, Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, а в Иране ...

Последние новости

08.01.2020 г.
23:48 Ученые создали умный браслет определяющий, что не надо покупать в продуктовом магазине
23:25 Парикмахер делает потрясающие стрижки фанатам «Звёздных войн» (ФОТО)
21:59 Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана
21:42 Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
21:28 Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
21:05 СБУ блокировала деятельность интернет-мошенников
20:52 Гибкий график и забастовки по правилам: опубликован текст законопроекта о труде
20:41 Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПам: подробности
20:22 США заявили о готовности помогать Украине в связи с крушением самолета в Иране
19:59 Международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума
19:40 Трамп отступил: США готовы к миру (Видео заявления)
19:30 Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков
19:07 В Украине планируют значительно увеличить штрафы для пешеходов
18:57 В Азовском море засекли корабль-разведчик ФСБ России, который шпионил у берегов Украины
18:31 Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский заявил об экстренных действиях
18:04 Стало известно, как в 2020 году увеличатся выплаты детям-чернобыльцам
17:53 Отказ передать черные ящики будет доказательством причастности властей Ирана к атаке на украинский самолёт - Бутусов
17:35 В Украине могут снизиться цены на газ: подробности
17:33 Найдена записка на месте катастрофы самолета: Иранский студент просит бога помочь ему с экзаменами (ФОТО)
17:08 Associated Press: Президент Еврокомиссии призвала Британию готовиться к серьезным уступкам
16:22 Reuters: В Австралии из-за бушующих пожаров фермеры теряют свои хозяйства
16:00 В столице запустили интерактивную карту пассажирского транспорта
15:48 "Самолеты сами по себе изнутри не загораются": в Раде отреагировали на авиакатастрофу в Иране
15:34 Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: подробности
15:12 США планируют и дальше размещать свои войска на Ближнем Востоке
15:01 Скрывают причины катастрофы: Иран не отдаст "черные ящики" упавшего самолета МАУ
15:00 Эрдоган раскручивает ливийский маховик, - Злой Одессит
14:40 В Украине уже ликвидировали более 400 нелегальных АЗС
14:20 В Украине появилась бесплатная онлайн-библиотека детских книг шрифтом Брайля
14:00 Появление Иванки Трамп на выставке CES в Лас-Вегасе вызвало негативную реакцию
13:40 В Сети смеются над морскими львами, которые попытались "угнать" катер (ВИДЕО)
13:20 Журнал Vogue в Италии отказался от проведения фотосессий для январского издания
13:02 Самое смертоносное оружие США в войне с Ираном, - Бутусов
13:00 Украинец рассказал о своем чудесном спасении от смерти на борту разбившегося в Иране самолета
12:49 Украина побила исторический банановый рекорд
12:45 Стало известно, какие трассы в Украине будут ремонтировать в 2020 году
12:36 Украина прекращает все полеты над Ираном
12:30 Военные базы США могут переименовать из-за новосозданных Космических сил
12:15 Две крупнейшие авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Ирана
12:15 Появилось видео момента катастрофы рейса МАУ в Тегеране
12:00 В ПЦУ объявили о запуске собственного мобильного приложения: зачем оно нужно?
11:42 Подарок для России и три "растяжки": Какие вызовы ждут Украину после катастрофы в Иране, - мнение
11:37 Авиакатастрофа в Иране: трагедия на фоне разгорающейся войны, - "Злой одессит"
11:30 Иран грозится нанести удар по Дубаю и Хайфе
11:26 В МИД Украины подтвердили: В Иране погибли граждане 7 стран
11:24 "Новый самолет и усиленный экипаж": В МАУ прокомментировали катастрофу в Иране
11:18 "Историческая реформа": В мире появилась новая валюта (ФОТО)
11:09 Есть условия: Как должникам опять получать субсидию
10:30 Стало известно, какими будут алименты в 2020 году
10:15 Въезд в ЕС станет платным и более сложным. Что и когда изменится для украинцев
10:06 В США пояснили, почему был убит Сулеймани
09:45 В Boeing прокомментировали аварию украинского самолета
09:12 Украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана, - арабское СМИ
09:04 "Выстреливают" нестандартные идеи: На чем компании сколотили состояние в 2019 году
08:54 В авиакатастрофе в Иране разбились 15 украинцев. Источники рассказали, кто был на борту самолёта
08:40 Иран бросает громкие угрозы: ВС Израиля привели в полную готовность
08:37 "Ждут неописуемые страдания": Тысячи ученых со всего мира сделали заявление о будущем человечества
08:35 Пожары в Австралии: известный актер пожертвовал на борьбу со стихией 1 миллион долларов (ВИДЕО)
08:30 В Сенате готовы начать судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа
08:25 Меган Маркл вышла в свет в изысканном образе (ВИДЕО)
Все новости »

Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала масштабный канал сбыта наркотиков
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники Нацполиции блокировали масштабный канал сбыта наркотиков

Сотрудники Национальной полиции Украины ликвидировали межрегиональный канал наркоторговли Запорожье-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители задержали четырех членов этнической преступной группы за изготовление и сбыт метадона в особо крупных размерах.

Сотрудниками Нацполиции у наркодельцов были проведены оперативные закупки наркотического средства на сумму более 300 000 гривен


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 168

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Все статьи


Читайте также

В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
 8-летний мальчик из США зарабатывает $26 млн в год благодаря своему YouTube-каналу
Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
 YouTube вводит новые правила: какие видео удалят?
СБУ блокировала мощный канал контрабанды сигарет в страны ЕС
 Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы
​На "Прямой" со стрельбой ворвались вооруженные люди. Реакция украинцев
 Зеленский о Кабмине: ждем до конца года, кто не сможет – с тем будем прощаться

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-4К «Альбатрос»
Вертолет Eurocopter AS332 Super Puma (Франция)
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Ани
ЛОРАК
Андрей
ПАВЛОВСКИЙ
Харебин
АЛЕКСАНДР
Александр
КУДЬ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украину накроют морозы до -20 и снегопады: прогноз (12116)

Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации (10208)

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (9532)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help




bigmir)net TOP 100

 