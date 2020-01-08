Associated Press: Президент Еврокомиссии призвала Британию готовиться к серьезным уступкам

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Президент Еврокомиссии призвала Британию готовиться к серьезным уступкам и компромиссам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Великобританию, что после Brexit Британия не получит «открытый доступ» к рынку Европейского Союза, если не пойдет на серьезные уступки. Об этом сообщают Джилл Лоулесс и Раф Касерт в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС будут непростыми. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорит, что Великобритания стремится заключить соглашение о свободной торговле, но не хочет соглашаться соблюдать правила и стандарты ЕС. Британия хочет свободно отклоняться от правил ЕС, чтобы заключать новые торговые соглашения по всему миру.

В то же время, президент Еврокомиссии сказала, что блок готов заключить соглашение о торговле без тарифов и без квот с Великобританией. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новые отношения могут охватывать «все сферы — от программ в области защиты климата до сотрудничества в таких отраслях, как рыболовство, энергетика, транспорт, космос, финансовые услуги и безопасность». «И мы готовы работать днем ​​и ночью, чтобы сделать как можно больше в те сроки, которые у нас есть», — сказала фон дер Ляйен

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